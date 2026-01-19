नवालेवाडी शाळेत रंगले कविता वाचन
साखरपा : भडकंबा नवालेवाडी शाळेतील विद्यार्थी
नवालेवाडी शाळेत रंगले कविता वाचन
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा ; काव्यवाचनावर मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. १९ ः मराठी भाषेचा वारसा जपण्यासाठी आणि संवर्धनासाठी सध्या सर्वत्र साजरा होत असलेल्या ‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्या’ निमित्त भडकंबा येथील नवालेवाडी शाळेत ‘कविता वाचन’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला सुप्रसिद्ध कवी अशोक लोटणकर यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला कवी अशोक लोटणकर यांच्या हस्ते त्यांनी स्वतः लिहिलेले कवितासंग्रह शाळेतील विद्यार्थ्यांना भेट देण्यात आले. यावेळी त्यांनी मुलांशी संवाद साधताना ‘काव्यवाचन कसे करावे?’ याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. कवितेतील लय, शब्दफेक आणि भावना कशा व्यक्त कराव्यात, हे त्यांनी आपल्या स्वरचित कविता सादर करून प्रत्यक्ष अनुभवून दिले. त्यांच्या कवितांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकांची मने जिंकली.
यावेळी पाष्टेवाडी शाळेच्या मुख्याध्यापिका प्रभा जाधव यांनी ‘राजमाता जिजाऊ’ यांच्या जीवनावर आधारित ‘आमची जिजाऊ’ ही ओजस्वी कविता सादर केली. त्यांच्या सादरीकरणाने कार्यक्रमात एक वेगळाच उत्साह संचारला. या संयुक्त उपक्रमासाठी नवालेवाडी आणि पाष्टेवाडी शाळेचे सर्व विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाला समृद्धी नवाले आणि पूजा म्हावळणकर यांनी उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले. नवालेवाडीच्या मुख्याध्यापिका अस्मिता शेडे आणि प्रभा जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले.
