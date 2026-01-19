युनायटेडमध्ये बालविवाह प्रतिबंधक जागृती शिबिर
वाघिवरे मधलीवाडीत
गुरुवारी माघी गणेशोत्सव
चिपळूण ः वाघिवरे मधलीवाडी हितवर्धक मंडळातर्फे २२ जानेवारीला वार्षिक माघी गणेशोत्सव सोहळ्याचे आयोजन केले आहे. यावेळी विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. या कार्यक्रमात सकाळी ५ वा. काकड आरती, सकाळी ८ वा. श्री. गणेश जन्मोत्सव व पूजन विधी, सकाळी ११ वा. महाआरती, दुपारी १ ते १.३० वाजता महाप्रसाद, दुपारी ३ ते ६.३० वा. गणेश पालखी मिरवणूक, शोभायात्रा, सायंकाळी ७.३० ते ८.३० वा. हरिपाठ, रात्री ८.३० वा. महाआरती, रात्री ९ वा. सत्कार सभारंभ, रात्री ९.३० वा. महाप्रसाद, रात्री १० वा. भजन होईल. कार्यक्रमाला सरपंच गोपाळ कदम, समाजसेवक ॲड. संतोष कुळे, माजी अध्यक्ष शांताराम भेकरे, पोलिस पाटील अनिल जाधव उपस्थित राहणार आहेत
युनायटेडमध्ये बालविवाह
प्रतिबंधक जागृती शिबिर
चिपळूण ः बालविवाहमुक्त भारत होण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे यांनी केले. तालुका विधी सेवा समिती व वकील संघ चिपळूण यांच्यावतीने बालविवाह प्रतिबंधक कायदेविषयक जनजागृती शिबिर येथील युनायटेड इंग्लिश स्कूलमध्ये झाले. या वेळी चिपळूण वकील संघ उपाध्यक्ष अॕड. नयना पवार, उपप्राचार्य श्री. बनसोडे, गद्रे इंग्लिश स्कूलच्या प्राचार्य येसादे आदी उपस्थित होते. यावेळी डॉ. नेवसे यांनी सांगितले, कोणत्याही व्यक्तीने किंवा सामाजिक संस्थेने संभावित बालविवाहाची माहिती बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांकडे दिल्यास ताबडतोब कायदेशीर कारवाई होवू शकते. हा गुन्हा दखल पात्र व अजामिनपात्र असून, हा विवाह रोखण्यासाठी भारत सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयांतर्गत चाइल्ड लाईन ही सेवाभावी अशासकीय संस्था कार्यरत आहे, अशी माहिती डॉ. नेवसे यांनी दिली.
डुगवेत गुरुवारी
माघी गणेशोत्सव
चिपळूण ः तालुक्यातील डुगवे-गणेशवाडी येथील ओम श्री डुगवेश्वर मित्रमंडळातर्फे २२ ला माघी गणेश जयंती उत्सव आयोजित केला आहे. या निमित्ताने विविध धार्मिक व शैक्षणिक कार्यक्रमाचे आयोजन मंडळाच्या वतीने करण्यात आले आहे. दरवर्षीप्रमाणे सकाळी ८ वा. श्रींचा अभिषेक, सकाळी ९.३० वा. श्री सत्यनारायणाची महापूजा, सकाळी १० ते १२ वा. भजन आणि कीर्तन, दुपारी १२ वा. जन्मकाळ आरती, तीर्थप्रसाद, दुपारी १ ते ३ वा. महाप्रसाद, दुपारी ३ ते ५ वा. महिला हळदीकुंकू समारंभ, दुपारी ४ ते ५ वा. लहान मुलासाठी विविध कार्यक्रम स्पर्धा, सायं. ५.३० ते ७ वा. सुस्वर भजन, सायंकाळी ७ ते ९ वा. श्रीं ची पालखी मिरवणूक सोहळा, रात्री ९ ते १० वा. सत्कार सोहळा आणि बक्षीस वितरण, रात्री १०.३० वा. नमन होईल. कार्यक्रमाला भाविकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन मंडळाचे कार्याध्यक्ष चंद्रकांत तांडकर व स्थानिक, मुंबई, पुणे आणि महिला मंडळाने केले आहे.
