प्लास्टिक राष्ट्रध्वज विक्री म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन
18856
प्लास्टिक राष्ट्रध्वज विक्री
म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन
हिंदू जनजागृती समिती ः कारवाईची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १९ ः प्रजासत्ताक दिन व स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर प्लास्टिकपासून बनविलेले राष्ट्रध्वज विक्रीस ठेवून राष्ट्रध्वजाचा अवमान होत आहे. प्लास्टिक बंदी असतानाही दुकाने तसेच ऑनलाइन माध्यमांतून प्लास्टिकचे राष्ट्रध्वज, टी-शर्ट व इतर वस्तूंची विक्री सुरू आहे. यामुळे राष्ट्रध्वजाचा सन्मान धोक्यात आला असून अशा विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीने केली आहे. याबाबत सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलिस प्रशासनाला निवेदन दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रध्वज म्हणजे राष्ट्राची अस्मिता असून २६ जानेवारी व १५ ऑगस्टला मोठ्या अभिमानाने फडकविले जाणारे ध्वज अनेकदा रस्त्यावर, कचरापेटीत अथवा गटारात पडलेले आढळतात. प्लास्टिकचे राष्ट्रध्वज लवकर नष्ट न होत असल्याने अनेक दिवस त्यांची विटंबना होत राहते. या विषयावर हिंदू जनजागृतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजामुळे होणारा अवमान रोखण्यासाठी शासनाला आदेश दिले आहेत. केंद्र व राज्याने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला असतानाही प्लास्टिकचे राष्ट्रध्वज विक्री करणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. अनेक ठिकाणी सर्रास प्लास्टिकचे ध्वज, टी-शर्ट व इतर साहित्य विकले जात आहे. प्लास्टिकचे राष्ट्रध्वज, टी-शर्ट व अन्य साहित्य विकणाऱ्या व्यक्ती, दुकाने, संस्था किंवा संघटनांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीने केली आहे. यावेळी सुभाष चव्हाण, रवींद्र परब, सुरेश दाभोलकर, जयदीप सावंत, विलास मसुरकर, परेश साटम आदी उपस्थित होते.
