भूगोल प्रज्ञाशोध परीक्षेत यश

अर्णव जोशी, अभिनव देसाई, मृण्मयी दांडेकर
भूगोल प्रज्ञाशोध परीक्षेत
पटवर्धन हायस्कूलचे यश
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ : नवी मुंबईच्या भूगोल अभ्यास आणि परीक्षा केंद्र आयोजित भूगोल प्रज्ञाशोध परीक्षेत पटवर्धन हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या देदीप्यमान यश संपादन केले आहे. अर्णव अभिजीत जोशी (इयत्ता ५ वी) याने ८८ गुणांसह सुवर्ण, अभिनव जीवन देसाई (इयत्ता ७ वी) याने ८६ गुण मिळवून रौप्य आणि मृण्मयी श्रीगुरुदास दांडेकर (इयत्ता ५ वी) हिने ८२ गुणांसह कांस्यपदक पटकावले.
या विद्यार्थ्यांसह शौनक गोखले (८० गुण), आकाश कुलकर्णी (७८ गुण), सानिका अल्लोळकर (७८ गुण) आणि आद्या हर्षे (७६ गुण) यांनीही परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. या यशामागे भूगोल विषयाच्या शिक्षकांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले आहे. भूगोल प्रज्ञाशोध परीक्षेचे केंद्र समन्वयक सुदेश गोरे यांच्यासह भूगोल विषय शिक्षक कौस्तुभ पालकर, प्रज्ञा डोंगरे नीलम सुर्वे, पूनम काटकर, संकेत पाडाळकर, सचिन मोहिते, सुनिता अहिरे यांनी या स्पर्धेसाठी विद्यार्थ्यांकडून विशेष तयारी करून घेतली. विद्यार्थ्यांच्या या यशाबद्दल मुख्याध्यापिका जानकी घाटविलकर, उपमुख्याध्यापक रूपेश पंगेरकर, पर्यवेक्षक अमर लवंदे आणि संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कौतुक केले.
