संक्षिप्त-दोडामार्गात एकही अर्ज दाखल नाही

दोडामार्ग, ता. २० : जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांसाठी नामनिर्देशन दाखल करण्याच्या चौथ्या दिवशी एकाही उमेदवाराने नामनिर्देशन पत्र दाखल केले नाही. तथापि, ९५ उमेदवारी अर्ज विक्रीस गेल्याची माहिती तहसीलदार राहुल गुरव यांनी दिली. १६ ते २१ जानेवारी या कालावधीत उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची संधी उपलब्ध असून, निवडणूक प्रक्रियेला वेग आला आहे. नामनिर्देशन प्रक्रियेच्या पहिल्या दिवसापासून ते चौथ्या दिवशी सायंकाळपर्यंत एकाही उमेदवाराने आपले नामनिर्देशन पत्र दाखल केले नाही. पहिल्या दिवशी दहा, दुसऱ्या दिवशी १८, तिसऱ्या दिवशी ३८ व चौथ्या दिवशी २९ नामनिर्देशन पत्रांची विक्री झाल्याचे तहसीलदार गुरव यांनी सांगितले. नामनिर्देशन दाखल करण्यासाठी आता केवळ एकच दिवस शिल्लक असून, मोठ्या संख्येने उमेदवार अर्ज दाखल करतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
तळेरे, ता. २० : सावडाव (डगरेवाडी) येथील श्री गणेश मंदिरात गुरुवारी (ता. २२) माघी गणेश जयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी ९ वाजता एकादशमी व गणेश पूजन, दुपारी १२ वाजता महाआरती, १ ते ३ वाजेपर्यंत महाप्रसाद, सायंकाळी ४ वाजता हळदी-कुंकू समारंभ, ७ वाजता मुलांच्या नृत्य स्पर्धा, त्यानंतर रात्री ९ वाजता श्री रामेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ, साळिस्ते यांचे वारकरी भजन होणार आहे. या सर्व कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन श्री ब्राह्मणदेव युवा कल्याण प्रतिष्ठान, सावडाव (डगरेवाडी) यांनी केले आहे.
