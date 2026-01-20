लांजा युतीचे उमेदवार जाहीर
लांज्यात महायुतीची उमेदवार जाहीर
जिल्हा परिषद निवडणूक; सेनेला सात जागा, भाजपला एक जागा
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. २० ः जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका या शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी महायुतीच्या माध्यमातून लढवल्या जाणार असल्याची घोषणा लांजा येथे पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. या परिषदेत महायुतीच्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली.
या वेळी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली. गवाणे गटासाठी संतोष रेवाळे, आसगे गटासाठी मनीषा गणेश लाखण, भांबेड गटासाठी विनिता गांगण, साटवली गटासाठी लीला घडशी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तालुक्यातील पंचायत समितीच्या आठजणांपैकी सात जागा शिवसेना लढवणार असून, एक जागा भाजपसाठी सोडण्यात आली आहे. त्यामध्ये आसगे गणासाठी मानसी आंबेकर, वेरवली गणासाठी साक्षी चव्हाण, गवाणे गणासाठी दीपाली साळवी, खानवलीतून यशवंत वाकडे, प्रभानवल्लीतून उमेश पत्की, साटवलीतून आदेश आंबोळकर, वाकेडमधून रसिका मेस्त्री यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. भांबेडची जागा भाजपला सोडण्यात आली असून, तालुकाध्यक्ष शैलेश खामकर हे येथून निवडणूक लढवणार आहेत. पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख गुरुप्रसाद देसाई, भाजप तालुकाध्यक्ष शैलेश खामकर, शिवसेनेचे प्रचारप्रमुख प्रसन्न शेट्ये, भाजप जिल्हा सरचिटणीस चंद्रकांत मांडवकर, तालुकाध्यक्ष विराज हरमले, शिवसेना युवा तालुकाधिकारी राजू धावणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.