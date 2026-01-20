वागदे चोरी
वागदे येथील घरफोडीत
६२ हजारांचा ऐवज पळविला
कणकवली, ता. २० : तालुक्यातील वागदे नमसवाडी येथील बंद घर फोडून रोख रक्कम आणि दागिने असा मिळून ६२ हजार ३०० रुपयांचा ऐवज चोरीस गेला आहे. अंकिता घाडीगावकर (रा. वागदे नमसवाडी) यांनी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.
वागदे नमसवाडी येथे अंकिता घाडीगावकर यांचे घर आहे. त्यांचे पती सकळी कामावर तर दोन मुले मुंबईला असतात. अंकिता या सकाळी नऊ वाजता घर बंद करून कणकवलीत आल्या होत्या. कामकाज आटोपून त्या सायंकाळी घरी आल्या असता खिडकीत ठेवलेली चावी घेऊन मुख्य दरवाजा उघडला असता बेडरूमधील लोखंडी कपाट तुटलेल्या स्थितीत दिसले. कपाटाच्या लॉकरमध्ये ठेवलेले रोख १८०० रुपये, सोन्याच्या दोन कुड्या, एक सोन्याची अंगठी, सोन्याची डवली, एक सोन्याची नथ असा ऐवज चोरीला गेला होता. ६२ हजार ३०० रुपयांचा ऐवज चोरीस गेल्याची फिर्याद घाडीगावकर यांनी दिली. चोरट्या विरोधात कणकवली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास हवालदार देवानंद मिठबावकर करत आहेत.
