शिवसेनेतर्फे उत्कर्षा गावकर यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल
सावंतवाडी ः शिवसेना पक्षाकडून उत्कर्षा उमेश गावकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
सकाळ वृत्तसेवा
ओटवणे, ता. २१ ः ओटवणे पंचायत समिती मतदारसंघातून शिवसेनेकडून ओटवणे गावच्या माजी सरपंच उत्कर्षा उमेश गावकर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ते, ग्रामस्थ व महिलांच्या उपस्थितीत दाखल केला.
सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी समीर घारे, तहसीलदार श्रीधर पाटील, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व्ही. एम. नाईक यांनी हा उमेदवारी अर्ज स्वीकारला. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजू परब, माजी जिल्हाप्रमुख अशोक दळवी, युवा तालुकाप्रमुख क्लेटस फर्नांडिस, चराठे सरपंच प्रचिती कुबल, माजी सरपंच बाळू वाळके, सरमळे शिवसेना शाखाप्रमुख संजय गावडे, ओटवणे गावचे सामाजिक कार्यकर्ते बबलू गावकर, गुंडू जाधव, रमेश गावकर आदींसह ओटवणे, सरमळे, चराठा गावातील शिवसेना कार्यकर्ते तसेच महिला व ग्रामस्थ संख्येने उपस्थित होते.
