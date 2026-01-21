संगमेश्वर ः कोकणच्या निसर्गसौंदर्याचा आविष्कार आता मुंबईत
संगमेश्वर ः चिपळूण-गांग्रई येथील चित्रशाळेत कलाकारांनी काढलेल्या कलाकृती मुंबईतील प्रदर्शनात मांडण्यात येणार आहेत.
२३ पासून प्रदर्शन; ३२ कलाकारांनी कलाकृतींचे सादरीकरण
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २१ ः कोकणातील निसर्गरम्य गांग्रई (ता. चिपळूण) येथील समृद्ध निसर्ग आणि ग्रामीण संस्कृतीचा वारसा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवण्यासाठी आयोजित केलेल्या ‘कला-पुष्कर-राज रंगरेखा’ कार्यशाळेतील कलाकृतींचे प्रदर्शन आता मुंबईत रंगणार आहे. प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या कलादालनात २३ ते २९ जानेवारी या कालावधीत हे प्रदर्शन कलारसिकांसाठी खुले राहणार आहे.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये ज्येष्ठ शिल्पकार-चित्रकार प्रकाश राजेशिर्के आणि पुष्कर पर्यटनकेंद्राचे संचालक पुष्कर चव्हाण यांच्या पुढाकाराने गांग्रई येथे निवासी कला कार्यशाळा पार पडली होती. यात ३२ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या चित्रकारांनी सहभाग घेतला होता. कोकणातील नद्या, डोंगररांगा, तांबडी माती, रस्ते आणि बदलत्या आकाशाचे मोहक रंग या कलाकारांनी कॅन्व्हॉसवर अत्यंत आत्मियतेने उतरवले आहेत.
हे प्रदर्शन केवळ चित्रे पाहण्यापुरते मर्यादित नसून, यातून होणारी विक्री कोकण विकासात हातभार लावणार आहे. मुंबईतील धावपळीच्या जीवनात कोकणच्या निसर्गाशी संवाद साधण्याची संधी रसिकांना मिळेल. आवडलेली चित्रे रसिकांना विकत घेता येतील. चित्रविक्रीतून येणाऱ्या रकमेचा काही भाग कोकणातील सेवाभावी संस्थांना देण्याचा मानस चित्रकार राजेशिर्के यांनी व्यक्त केला आहे. या चित्रांमधील निसर्ग पाहून तुमची पावले नकळत कोकणभूमीकडे वळतील, असा विश्वास मला वाटतो. मुंबईतील दर्दी रसिकांनी या कला-आविष्काराचा आनंद घेण्यासाठी आवर्जून उपस्थित राहावे, असे आवाहन राजेशिर्के यांनी केले आहे.
दरम्यान, या उपक्रमासाठी माजी आमदार सदानंद चव्हाण, आमदार शेखर निकम, सह्याद्री स्कूल ऑफ आर्ट-सावर्डे, कॅमलिन कंपनी (मुंबई), चव्हाण कुटुंबीय आणि राजेशिर्के कुटुंबियांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे.
कोट
गांग्रई येथील निसर्गाचा अद्भुत नजारा केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर, देशातील ३२ नामवंत कलाकारांनी आपल्या कुंचल्यातून साकारला होता. कलाकारांनी रेखाटलेल्या निसर्गाच्या या विविध छटा मुंबईतील कलारसिकांना पाहता याव्यात यासाठी हे प्रदर्शन आयोजित केले आहे. या प्रदर्शनातून होणाऱ्या चित्रविक्रीमधील काही रक्कम कोकणातील सेवाभावी संस्थांना दिली जाणार आहे.
- प्रकाश राजेशिर्के, ज्येष्ठ शिल्पकार-चित्रकार, सावर्डे
