सर्वांगीण विकास निवडणुकीचा केंद्रबिंदू

विकासाच्या मुद्द्यावर लढणार
योगेश कदम ः निवडणुकीत महायुतीसाठी आग्रही
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २२ ः मंडणगड तालुक्याच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढणे हे शिवसेनेचे प्रमुख उद्दिष्ट असून, येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका केवळ विकासाच्या मुद्द्यावर लढवण्यात येतील, असे प्रतिपादन गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केले. तसेच महायुतीसाठी आम्ही आग्रही आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचा ग्रामीण भागाशी थेट संबंध असतो. त्यांच्या माध्यमातून स्थानिक समस्या सोडवता येतात. त्यामुळे ग्रामीण विकासाच्यादृष्टीने ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही निवडणूक ताकदीने लढवून सहा विरुद्ध शून्य अशा फरकाने विजय मिळवून ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाचे नवे पर्व सुरू करणार आहोत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर शिवसेनेचा भगवा फडकवण्याचा निर्धार या वेळी त्यांनी जाहीर केला. महायुतीबाबत ते म्हणाले, मी महायुतीसाठी आग्रही असून शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवणार आहे. या वेळी शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रताप घोसाळकर, अस्मिता केंद्रे, अनिल रटाटे, दीप्ती घडशी, दीपक मालुसरे, प्रणाली चिले, माजी सभापती आदेश केणे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.