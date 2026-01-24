झोळंबेत २८ पासून विविध कार्यक्रम
बांदा ः प.पू. सद्गुरू वासुदेव महाराज वझे यांच्या आश्रयाखाली चालत आलेल्या झोळंबे येथील श्री पांडुरंग मंदिरात माघ एकादशीनिमित्त २८ ते ३० जानेवारी दरम्यान तीन दिवसांचा उत्सव मोठ्या भक्तिभावाने साजरा करण्यात येणार आहे. या उत्सवात हरिपाठ, काकड आरती, महापूजा, भजन, दिंडी व महाप्रसाद अशा विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. सर्व भाविक भक्तांनी उपस्थित राहून तीर्थ-प्रसादाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंदिर समितीने केले आहे. बुधवारी (ता. २८) रात्री ८ वाजता हरिपाठाने कार्यक्रमाची सुरुवात, गुरुवारी (ता. २९) पहाटे ५ वाजता काकड आरती व महापूजा, सकाळी भजन, सायंकाळी ७ वाजता हरिपाठ, रात्री ग्रामस्थांची भजने, शुक्रवारी (ता. ३०) पहाटे ५ वाजता काकड आरती, महापूजा व भजने, सकाळी ११ वाजता दिंडी व त्यानंतर महाप्रसादाने उत्सवाची सांगता करण्यात येणार आहे. या तीन दिवसांच्या उत्सवात भाविकांनी आपली सेवा सादर करून भागवत भक्तीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन झोळंबे पांडुरंग मंदिर अध्यक्ष व समितीने केले आहे.