राज्य टेनिस क्रिकेट स्पर्धेत मिस्त्री हायस्कूल विजयी
रत्नागिरी ः राज्य टेनिस क्रिकेट स्पर्धेत विजयी झालेला मिस्त्री हायस्कूलचा संघ.
राज्य टेनिस क्रिकेटमध्ये
मिस्त्री हायस्कूल विजयी
रत्नागिरी, ता. २७ ः जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय नाशिक यांच्यावतीने नाशिक येथे झालेल्या राज्यस्तरीय टेनिस क्रिकेट स्पर्धेत रत्नागिरीच्या मिस्त्री हायस्कूलने १४ वर्षांखालील मुलांच्या गटात यश मिळवले. २३ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या या स्पर्धेत मिस्त्री हायस्कूलच्या संघाने अटीतटीच्या सामन्यांमध्ये प्रतिस्पर्धी संघांना पराभूत करत राज्य चषकावर आपले नाव कोरले.
राज्य स्पर्धेतील प्रवासात मिस्त्री हायस्कूलच्या संघाने प्रारंभी उपांत्य पूर्व सामन्यात बलाढ्य मुंबई विभागाचा पराभव केला. त्यानंतर झालेल्या उपांत्य सामन्यात संभाजीनगर विभागावर मात करत अंतिम फेरीत धडक मारली. अंतिम सामन्यात नागपूर विभागाविरुद्ध उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन करत मिस्त्री हायस्कूलने विजय मिळवला आणि राज्यस्तरीय चषकाचे मानकरी ठरले. या यशस्वी संघात आयान अन्सार सोलकर, शेरान शौकत वस्ता, गुफ्रान शेख, नुमान सैफान चरके, रफान सोलकर, जवाद वस्ता, जियान मुकादम, जियान होडेकर, जैन सोलकर, कैफ काझी, कासिम बोरकर, कासिम सोलकर, इमान माखाजनकर, असद भाटकर, अर्फिन पावसकर आणि रय्यान सोलकर या खेळाडूंचा समावेश होता. या मुलांच्या दमदार कामगिरीमुळे शाळेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
