''सागर महोत्सव''ला रत्नागिरीत प्रतिसाद
swt2717.jpg
20208
रत्नागिरी ः ‘सागर महोत्सवा’साठी उपस्थित शास्त्रज्ञ व शिक्षणतज्ज्ञ.
''सागर महोत्सव''ला
रत्नागिरीत प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २७ ः पर्यटन मंत्रालय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि आसमंत फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने १५ ते १८ जानेवारी या कालावधीत अंबर हॉल रत्नागिरी येथे आयोजित केलेला ''सागर महोत्सव'' उत्साहात पार पडला. यासाठी देशातील समुद्र विज्ञानातील निष्णात शास्त्रज्ञ, नामवंत शिक्षणतज्ज्ञ, उपक्रमशील शिक्षक तसेच राज्यातील हजारो महाविद्यालयीन विद्यार्थी व विज्ञानप्रेमी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन पद्मश्री डॉ. शैलेश नायक यांनी केले. या महोत्सवात सागरी जैवविविधता, क्लायमेट चेंज, मॅनग्रुव्ह याबाबत उपस्थित तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. या महोत्सवासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा विज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष पांडुरंग काकतकर, जिल्हा संघटक सत्यपाल लाडगावकर, कोषाध्यक्ष राजाराम फर्जंद, सदस्य पृथ्वीराज बर्डे, संजय तुळसकर, पृथ्वीराज बर्डे, कणकवली तालुका विज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत चव्हाण, देवगड तालुका विज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष सतीशकुमार कर्ले, सचिव सागर फाळके, सदस्य तन्मय कोठावळे, सागर कोकरे, वैभववाडी तालुका विज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष अविनाश कांबळे, दोडामार्ग तालुका विज्ञान मंडळाचे सचिव अरुण सावंत, सदस्य नरेंद्र शिंपी, असरोंडी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सुशांत पाटील, माजगाव विद्यालयाचे मुख्याध्यापक भाऊसाहेब चवरे आदींनी सहभाग घेतला.
......................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.