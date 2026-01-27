संक्षिप्त
जेसी खेडतर्फे ५ फेब्रुवारीला नृत्यस्पर्धा
खेड ः जेसी खेड यांच्यावतीने आयोजित जेसी फेस्टिव्हल अंतर्गत तरुण कलाकारांसाठी नृत्यस्पर्धेचे ५ फेब्रुवारी रोजी आयोजन केले आहे. खुल्या गटासाठीची ही स्पर्धा संध्याकाळी ७ वाजल्यापासून सुरू होणार आहे. या स्पर्धेत किमान ७ किंवा त्याहून अधिक सदस्य असलेले नृत्यगट सहभागी होऊ शकतात. नृत्यकलेतून आपली प्रतिभा सादर करण्यासाठी तसेच मोठी बक्षिसे जिंकण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. या स्पर्धेतील प्रथम क्रमांकासाठी २५ हजार रोख व आकर्षक चषक, दुसऱ्या क्रमांकासाठी १७ हजार रोख, तिसऱ्या क्रमांकासाठी ११ हजार रोख व आकर्षक चषक दिला जाणार आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक नृत्यगटांनी मधूर पेठे, गणेश राऊत, अमित नामुष्टे, दीपक नलावडे यांच्याकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन आयोजकांच्यावतीने करण्यात आले आहे.
तटरक्षक दलातर्फे
बाइक रॅली
रत्नागिरी ः भारतीय तटरक्षक दलाच्या सुवर्ण महोत्सवी (५०व्या) वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून २६ जानेवारी रोजी रत्नागिरीतील तटरक्षक अवस्थान आणि हॉर्समन रायडिंग क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाइक रॅलीचे आयोजन केले होते. कोकण किनारपट्टीवरील जनतेमध्ये सागरीसुरक्षेबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि ‘एस्प्रिट-डी-कोर्प्स’ (सहकार्याची भावना) जोपासणे, हा या रॅलीचा मुख्य उद्देश होता. या रॅलीला स्टेशन कमांडरच्या हस्ते भारतीय तटरक्षक अवस्थान येथून औपचारिकपणे हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आले. तटरक्षक दलाच्या ५० गौरवशाली वर्षांचे प्रतीक म्हणून ५० रायडर्सच्या पथकाने रत्नागिरी ते गुहागर या सागरी मार्गावर प्रवास केला.
