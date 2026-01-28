समुद्रकिनारा स्वच्छता मोहिमेत बोरोसिल कंपनीचा सहभाग
गुहागर ः समुद्रकिनाऱ्याच्या स्वच्छतामोहिमेमध्ये सहभागी झालेले बोरोसिल कंपनीचे विनायक पाटणकर यांच्यासहित टीम, मुख्याधिकारी स्वप्नील चव्हाण, पत्रकार
गुहागर किनाऱ्याची श्रमदानातून स्वच्छता
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. २८ : समुद्र किनाऱ्याला ब्ल्यू फ्लॅग पायलट प्रकल्पाचा दर्जा मिळाल्यानंतर गुहागरवासियांबरोबर बोरोसिल कंपनीनेही स्वच्छतामोहिमेत सहभाग घेऊन दोन किमीचा समुद्रकिनारा स्वच्छ केला आहे. यामुळे समुद्रकिनारा स्वच्छ आणि निर्मळ करण्यासाठी बोरोसिल कंपनी ही सरसावल्याचे पाहावयास मिळाले.
गुहागर समुद्रकिनाऱ्याला ब्ल्यू फ्लॅग पायलट प्रकल्पाचा प्राथमिक दर्जा प्राप्त झाला आहे. समुद्रकिनाऱ्याला अंतिम दर्जा प्राप्त होण्याकरिता नगरपंचायतीच्यावतीने विविध उपक्रम राबवत आहेत. गुहागर नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी स्वप्नील चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्वच्छतामोहीम राबवण्यात आली. या वेळी नगराध्यक्ष व सर्व नगरसेवक नगरसेविका ग्रामस्थ यांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला. यामध्ये बोरोसिल कंपनीच्या चाळीस ते पन्नास सदस्यांचा होता. सकाळी सात वाजता या मोहिमेला प्रारंभ करण्यात आला. बोरोसिल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक पाटणकर यांच्या उपस्थितीमध्ये नगरपंचायतीचे नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ, कर्मचारीवर्ग या सर्वांनी मिळून समुद्रचौपाटी सुरूबन यांसहित दोन किलोमीटरचे क्षेत्र स्वच्छ केले.
