संगमेश्वर ः पैसाफंड विद्यालयात लेझीम नृत्य सादर करताना विद्यार्थी. (छाया ः मिनार झगडे, संगमेश्वर)
‘पैसाफंड’च्या मुलींचा लेझीममध्ये ठसा
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २८ ः शैक्षणिक अभ्यासक्रमाबरोबरच विद्यार्थी कला-क्रीडाक्षेत्रातही चमकावेत यासाठी शाळास्तरावर विविध स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. अशा स्पर्धांतूनच क्रीडा नैपुण्य असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चुणूक दिसून येते. पैसाफंड इंग्लिश स्कूलच्या मुलींनी बहारदार लेझीम नृत्य पाहून उपस्थित पाहुणेमंडळी भारावून गेली. संस्था पदाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या लेझीम नृत्याचे भरभरून कौतुक केले.
व्यापारी पैसाफंड संस्था संगमेश्वरच्या पैसाफंड इंग्लिश स्कूलने संस्था पदाधिकारी आणि पाहुणेमंडळींसमोर मुलींनी नऊवारीत पारंपरिक वेशात लेझीम नृत्याचे विविध प्रकार सादर केले. संस्थाध्यक्ष अनिल शेट्ये यांनी विद्यार्थ्यांचे आणि मार्गदर्शक शिक्षक नवनाथ खोचरे यांचे अभिनंदन आणि कौतुक केले. प्रशालेच्या माजी शिक्षिका शुभांगी शिंदे यांनी निवृत्तीनंतर पाच पुस्तकांचे लेखन केल्याने आणि त्यांना राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळाल्याबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष अनिल शेट्ये यांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान करण्यात आला.
