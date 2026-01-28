तळेरे ''प्रज्ञांगण''मध्ये हळदीकुंकू उत्साहात
तळेरे ः प्रज्ञांगणमध्ये आयोजित हळदीकुंकू समारंभ उत्साहात झाला.
तळेरे : येथील प्रज्ञांगण सभागृहात आयोजित तिळगुळ समारंभ उत्साहात झाला. या उपक्रमाची सुरुवात लाठी–काठी शिवगर्जनेसह जिजाऊंच्या स्मरणाने झाली. त्यानंतर उपस्थित विधवा महिलांचे औक्षण करून सन्मानपूर्वक स्वागत करण्यात आले. त्यांच्याच हस्ते अहिल्याबाई होळकर व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमांचे पूजन करण्यात आले. या समारंभाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सुवासिनींनी विधवांना प्रथम तिळगुळाचा मान देत समाजातील भेदभाव, रुढी आणि मानसिक अंतर कमी करण्याचा संदेश दिला. या कार्यक्रमास तळेरे सरपंच हनुमंत तळेकर यांनी उपस्थित उपक्रमाचे कौतुक केले. यावेळी महिला व समाज सुरक्षेसाठी विकसित ''सायबर रक्षक'' या मोबाईल ॲपचे अनावरण करण्यात आले. या ॲपबाबत श्रावणी कॉम्प्युटरच्या संचालक सतीश मदभावे यांनी माहिती दिली. माई तळेकर, प्रणाली बने व रेश्मा फाटक यांनी विचार मांडले. अंगणवाडी सेविका श्रीमती नारकर यांनी ''कृतज्ञतेची कविता'' सादर केली.
