सामान्य कुटुंबाला मिळवून दिली शिधापत्रिका
माणुसकीचा हात, १५ दिवसांत रेशनकार्ड
महसूल सहाय्यकांचा पुढाकार ; साळवी कुटुंबाला दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. २९ ः लांजा तहसील कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याने दाखवलेल्या माणुसकीमुळे एका सामान्य कुटुंबाच्या आयुष्यातील मोठा प्रश्न मार्गी लागला. कोत्रेवाडी येथील संपदा साळवी या पात्र लाभार्थी असूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून शिधापत्रिकेपासून (रेशनकार्ड) वंचित होत्या. त्यांच्या मदतीला महसूल सहाय्यक विजय इंदवटकर धावून आले असून, त्यांनी अवघ्या १५ दिवसांत त्यांना शिधापत्रिका मिळवून देत एक आदर्श घालून दिला आहे.
लांजा कोत्रेवाडी येथील रहिवासी संपदा साळवी आणि सदानंद साळवी यांचे कुटुंब हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहे. सदानंद साळवी हे वयोमानानुसार घरीच असतात. त्यामुळे घराची संपूर्ण जबाबदारी संपदा साळवी यांच्या खांद्यावर आहे. शासनाच्या नियमानुसार, हे कुटुंब शिधापत्रिकेसाठी पात्र होते; मात्र तांत्रिक अडचणी आणि आवश्यक माहितीच्या अभावामुळे त्यांना अनेक प्रयत्न करूनही रेशनकार्ड मिळत नव्हते. परिणामी, स्वस्त धान्य दुकानातून मिळणाऱ्या गहू, तांदुळासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंपासून हे कुटुंब वंचित राहिले होते.
ही बाब लांजा तहसील कार्यालयात महसूल सहाय्यक म्हणून कार्यरत असलेले विजय इंदवटकर यांच्या निदर्शनास आली. केवळ शासकीय कर्मचारी म्हणून काम न करता एक सामाजिक जबाबदारी समजून त्यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. त्यांनी स्वतः लक्ष घालून संपदा साळवी यांना लागणारी सर्व आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी मदत केली. ‘कागदपत्रांची पूर्तता करा, मी तुम्हाला शिधापत्रिका मिळवून देतो,’ असा शब्द त्यांनी या कुटुंबाला दिला होता. दिलेला शब्द पाळत इंदवटकर यांनी सर्व प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण केले आणि अवघ्या १५ दिवसांत संपदा साळवी यांच्या हातामध्ये अधिकृत शिधापत्रिका सुपूर्द केली.
