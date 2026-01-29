ठाकरे शिवसेनेतर्फे नेरुरमध्ये प्रचारास प्रारंभ
नेरूर ः चव्हाटा येथे रुपेश पावसकर यांच्या प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन करताना माजी आमदार वैभव नाईक. सोबत रुपेश पावसकर व इतर. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २९ ः तालुक्यातील नेरूर-देऊळवाडा जिल्हा परिषद मतदारसंघात नेरूर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडी व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष पुरस्कृत जिल्हा परिषद उमेदवार रूपेश पावसकर, नेरूर (उत्तर) पंचायत समिती उमेदवार दिप्ती नाईक व नेरूर (दक्षिण) पंचायत समिती उमेदवार अर्चना बंगे यांच्या प्रचाराचा प्रारंभ माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या उपस्थितीत पार पडला.
या प्रचार दौऱ्याचा प्रारंभ नेरूर येथील श्री देव कलेश्वर मंदिरात दर्शन घेऊन करण्यात आला. त्यानंतर नेरूर चव्हाटा येथे प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मानकरी दाजी गावडे, अतुल बंगे, शेखर गावडे, कुणाल किनळेकर, राजन खोबरेकर, प्रदीप नाईक, विजय लाड, मंजू फडके, रूपेश वाडयेकर, शामा परब, सुशील चिंदरकर, प्रसाद गावडे, भास्कर गावडे, नरेंद्र नाईक, कल्पेश पावसकर, श्रीधर नाईक, अमोल शृंगारे, अजित हडकर, गिरीश नेरुरकर, प्रवीण नेरुरकर, मंगेश बांदेकर आदी उपस्थित होते.
