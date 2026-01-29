समाजमाध्यमांचा अपव्यय टाळा; नियोजनबद्ध अभ्यासातूनच यश
मंडणगड: कार्यक्रमात बोलताना किरण परहर सोबत प्राचार्य डॉ. वाल्मिक परहर व अन्य.
समाजमाध्यमांचा अपव्यय टाळा
किरण परहर ः मुंडे महाविद्यालयात मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २९ ः वेळेचे योग्य नियोजन करून मनःपूर्वक अभ्यास केल्यास यश निश्चित मिळते. स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी इंटरनेटचा सकारात्मक वापर आवश्यक असून, समाजमाध्यमे, रील्स व अनावश्यक बाबींमुळे होणारा वेळेचा अपव्यय टाळणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन बँक ऑफ बडोदाचे किरण परहर यांनी केले.
लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राच्यावतीने आयोजित ‘बँकिंग स्पर्धा परीक्षा’ या विषयावरील व्याख्यानावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमात बँक ऑफ बडोदा येथे परिविक्षाधीन (प्रोबेशनरी) अधिकारी म्हणून नुकतीच निवड झालेले किरण परहर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. या वेळी महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉ. वाल्मिक परहर होते. या वेळी स्पर्धा परीक्षा विभाग समन्वयक डॉ. भरतकुमार सोलापुरे, डॉ. अशोक साळुंखे, डॉ. संगीता घाडगे, डॉ. विनोदकुमार चव्हाण, प्रा. संजयकुमार इंगोले, डॉ. महेश कुलकर्णी, प्रा. प्रीतेश जोशी आदी उपस्थित होते. डॉ. सोलापुरे यांनी प्रास्ताविक करत पाहुण्यांची ओळख करून दिली. या वेळी बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धा परीक्षा, महाराष्ट्र व केंद्र शासनाच्या विविध परीक्षा, पूर्व व मुख्य परीक्षांचा अभ्यासक्रम, आवश्यक अभ्याससाहित्य तसेच शासकीय क्षेत्रातील उपलब्ध संधी याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. व्याख्यानाच्या शेवटी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांनी प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिली. कार्यक्रमास शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. डॉ. भरतकुमार सोलापुरे यांनी सूत्रसंचालन केले तर आभार डॉ. अशोक साळुंखे यांनी मानले.
