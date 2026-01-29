पर्यावरण बदलामुळे समुद्रातील मासे गायब
दापोली ः तालुक्यातील हर्णै बंदरात मासे खरेदी-विक्रीचा बाजार भरलेला आहे.
वातावरणातील बदलाचा मासेमारीवर परिणाम
महिनाभर मासळी गायब; मच्छीमार आर्थिक संकटात, खवय्यांची वानवा
सकाळ वृत्तेसवा
रत्नागिरी, ता. २९ः पर्यावरणातील बदलामुळे गेले महिनाभर जिल्ह्यातील मच्छीमारांना मासळीच मिळेनाशी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी पौर्णिमेच्या चांदण्यामुळे मासळी स्थलांतरित झाली होती. आता समुद्रात वारा असल्यामुळे मच्छीमार नौका समुद्रात जाण्यासही धजावत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे मच्छीमार आर्थिक अडचणींमुळे मेटाकुटीला आला असून, सध्या मासळीचे दर चढे असल्याने खवय्यांचीही वानवा होती.
जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पौर्णिमा होती. पौर्णिमेपूर्वी आणि त्यानंतर काही दिवस मासळी स्थलांतरित होते. दरवर्षीचा हा अनुभव आहे. त्यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीलाच मच्छीमार नौकांना मासळी खर्चाइतकीही मिळत नव्हती. पौर्णिमेचा मासे न मिळण्याचा परिणाम ओसरत असतानाच समुद्रात मासेमारीसाठी गेलेल्या नौकांना मासे पकडण्याची जाळी वाऱ्यामुळे गुरफटून तुटू लागली. आधीच मासे कमी प्रमाणात मिळत असतानाच नादुरुस्त जाळ्यांचा खर्च अंगावर पडू लागला. त्यामुळे अर्ध्यावर मासेमारी सोडून नौका पुन्हा बंदरात परतल्या. नौकांचे इंधन, नौकेवरील खलाशी व इतर कामगारांचे रेशन, बर्फ असा विविध खर्च करूनही तो वसूल होण्याइतकीही मासळी मिळत नाही, अशी अवस्था आहे. जी काही मासळी मिळत आहे ती महादराने विकावी लागत आहे.
मच्छीचे दर वधारलेले
पापलेटचे दर्शन तर दुर्लभ झाले आहेत. मोठा सरंगा ६५० ते ७०० किलो दराने बंदरावरून खरेदी करावा लागल्याने मच्छीमार महिला सांगतात. सुरमई ८०० ते ९०० रुपये, सौंदाळे ३०० ते ३५० दराने मिळत होते. बांगड्याचा किलोचा दर २०० रुपये, व्हाईट कोळंबी ५०० ते ६०० रुपये किलोदराने विकली जात होती.
नोव्हेंबरपासूनच मासे किनाऱ्याला येण्यास बंद झाले आहेत. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर आहे. सध्या काही प्रमाणात तार्ली मासा मिळत आहे; परंतु तोही किनाऱ्याजवळ मिळत नाही. त्यासाठी ७ ते ८ वावात जावे लागत आहे. त्याला १०० रुपये किलो दर मिळत आहे. सध्या गिलनेटने मासेमारी करणाऱ्यांना तार्लीचा आधार आहे.
- श्रीदत्त भुते, मच्छीमार
