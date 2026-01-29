''बिनविरोध''चा डाव उधळला
लांज्यात ‘बिनविरोध’चा डाव उधळला
महायुतीला आघाडीचे आव्हान ; सर्व जागांवर दुरंगी लढती
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. २९ ः तालुक्यातील जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गण बिनविरोध करण्यासाठी महायुतीकडून (शिंदे सेना) जोरदार हालचाली सुरू होत्या; मात्र, महाविकास आघाडीने वेळीच सावध पवित्रा घेत खबरदारी घेतल्यामुळे महायुतीचा हा डाव उधळला.
मुंबई, ठाणे आणि कल्याणमधील फोडाफोडीचे राजकारण पाहता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाविकास आघाडीने निवडणुकीच्या सुरुवातीपासूनच सावध भूमिका घेतली होती. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख दत्ताजी कदम, उपजिल्हाप्रमुख रवींद्र डोळस, तालुकाप्रमुख सुरेश करंबळे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नुरूद्दीन सय्यद आणि तालुकाध्यक्ष राजेश राणे यांनी आपल्या उमेदवारांवर बारीक लक्ष ठेवून वेगळी व्यूहरचना आखली होती.
निवडणूक प्रक्रियेत महाविकास आघाडीला पहिला धक्का वाकेड पंचायत समिती गणात बसला. येथील शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाच्या उमेदवार स्नेहा बापर्डेकर यांनी कोणालाही न सांगता अचानक आपला अर्ज मागे घेतला आणि त्या बाहेरगावी निघून गेल्या. यामुळे महाविकास आघाडीत खळबळ उडाली होती; मात्र, डमी उमेदवारी अर्ज भरलेले दक्षता राजापकर यांचा अर्ज कायम ठेवून दत्ताजी कदम आणि रवींद्र डोळस यांनी महायुतीसमोर पुन्हा कडवे आव्हान उभे केले. काही जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांमध्येही उमेदवार बसवण्यासाठी गावकी, भावकी आणि इतर मार्गांचा अवलंब केला जात असल्याची चर्चा तालुक्यात होती. काही जागा बिनविरोध करण्यासाठी पडद्यामागे जोरदार हालचाली सुरू होत्या; परंतु महाविकास आघाडीने आपले सर्व उमेदवार रिंगणात कायम ठेवत महायुतीचे स्वप्न धुळीस मिळवले आहे.
चार गट, आठ गणात चुरस
मंगळवारी (ता. २७) उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अनेक अपक्ष आणि डमी उमेदवारांनी माघार घेतली. आता लांजा तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गट आणि आठ पंचायत समिती गणांमध्ये महायुती विरूद्ध महाविकास आघाडी अशी थेट दुरंगी लढत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्व जागांवर उमेदवार उभे राहिल्याने आता लांजातून मिनी मंत्रालयावर कोण निवडून जाणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
