‘मिशन जीवन’ उपक्रमांतर्गत ज्येष्ठ नागरीकांचा वाढदिवस साजरा
नाटे पोलिसांकडून ज्येष्ठांचा सन्मान
मिशन जीवनअंतर्गत उपक्रम; स्नेह वाढवण्यावर भर
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २९ ः रत्नागिरी जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्या संकल्पनेतून राबवण्यात येत असलेल्या ‘मिशन जीवन’ या उपक्रमांतर्गत तालुक्यातील नाटे सागरी पोलिस ठाण्याच्यावतीने ज्येष्ठ नागरिकांचा गौरव करण्यात आला. या विशेष कार्यक्रमात ज्येष्ठांचा वाढदिवस साजरा करण्यासोबतच त्यांचा यथोचित सत्कार करून पोलिसदलाने सामाजिक बांधिलकी जपली आहे.
जिल्हा पोलिसदलाच्यावतीने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांच्या मदतीसाठी विविध पावले उचलली जात आहेत. अडचणीच्या प्रसंगी ज्येष्ठांना पोलिसांकडून तत्काळ प्रतिसाद मिळावा तसेच पोलिस आणि नागरिक यांच्यातील संबंध अधिक विश्वासाचे व दृढ व्हावेत, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. याच पार्श्वभूमीवर नाटे सागरी पोलिस ठाण्यात आयोजित कार्यक्रमात ज्येष्ठांना शुभेच्छापत्रे देऊन सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमाला जिल्हा अप्पर पोलिस अधीक्षक बी. बी. महामुनी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुरेश कदम, नाटे सागरी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ यांच्यासह पोलिस कर्मचारी, पोलिस पाटील, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. वाढदिवसाच्या निमित्ताने मिळालेल्या या सन्मानामुळे ज्येष्ठ नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असून, पोलिसांच्या या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
