राजापूर अर्बन बँकेच्या अध्यक्षपदी अॅड. शशिकांत सुतार
.
26O20894, 26O20898
‘राजापूर अर्बन’च्या अध्यक्षपदी ॲड. सुतार
उपाध्यक्षपदी विवेक गादीकर ; बिनविरोध निवडी
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ३१ ः राजापूर अर्बन बँकेच्या अध्यक्षपदी सत्ताधारी सहकार पॅनेलचे अॅड. शशिकांत सुतार यांची तर उपाध्यक्षपदासाठी विवेक गादीकर यांची बिनविरोध निवड झाली. बँकेचे सभासद, ठेवीदार, कर्जदार, संचालक यांचा विश्वास सार्थ ठरवताना गौरवशाली इतिहास असलेल्या राजापूर अर्बन बँकेला सर्वांच्या साथीने गतवैभव प्राप्त करून देण्याचा निर्धार नूतन अध्यक्ष अॅड. सुतार यांनी व्यक्त केला.
राजापूर अर्बन बँकेवर सर्वपक्षीय सहकार पॅनेलची पुर्ण बहुमताने सत्ता असून सत्ताधारी सहकार पॅनेलने प्रारंभीपासूनच सर्व संचालकांना अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी संधी देता यावी यासाठी या दोन्ही पदांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा केलेला आहे. पहिल्या वर्षी अध्यक्षपद संचालक हनिफ मुसा काझी यांनी तर दुसऱ्या वर्षी अनामिका जाधव यांनी अध्यक्षपद भूषवले होते. तिसऱ्या वर्षी संजय ओगले हे अध्यक्षपदी तर उपाध्यक्षपदी विजय पाध्ये हे विराजमान झाले होते. त्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा होता. त्यांनी आपली एक वर्षाची मुदत संपल्यानेआपल्या पदाचे राजीनामे दिले होते. ते संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये मंजूर झाल्याने रिक्त झालेल्या जागांसाठी काल (ता. २९) निवडणूक सहकारी संस्थांचे सहाय्यक निबंधक संतोषकुमार पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.