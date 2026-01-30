पैसा फंड संस्थेच्या अंकातील कलाकृती दर्जेदार
संगमेश्वर ः कलासाधना चित्रकला वार्षिकचे प्रकाशन करताना संस्थाध्यक्ष अनिल शेट्ये, सचिव धनंजय शेट्ये, सहसचिव अनिल शिंदे, सदस्य संदीप सुर्वे, रमेश झगडे आणि मान्यवर. (छाया : मीनार झगडे)
‘कलासाधना’तून उमलताहेत भावी चित्रकार
अनिल शेट्ये ः ब्लेडच्या साह्याने साकारलेले मुखपृष्ठ
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ३० ः येथील व्यापारी पैसाफंड संस्थेच्या पैसाफंड इंग्लिश स्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील कला विभागाने तयार केलेल्या २६व्या कलासाधना या चित्रकला वार्षिक अंकाचे प्रकाशन नुकतेच संस्थेचे अध्यक्ष अनिल शेट्ये यांच्या हस्ते करण्यात आले. या अंकात समाविष्ट विद्यार्थ्यांच्या दर्जेदार कलाकृती म्हणजे हे विद्यार्थी भावी चित्रकारच असल्याचे गौरवोद्गार या वेळी संस्थाध्यक्ष शेट्ये यांनी काढले. भिरकोंड येथील ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनी रिद्धी गुरव हिने केवळ ब्लेडच्या साहाय्याने साकारलेले मुखपृष्ठ हे या अंकाचे वैशिष्ट्य आहे.
प्रशालेतील कलेची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक प्रोत्साहन मिळावे आणि त्यांच्या बालकलाकृतींचा संग्रह शाळेकडे असावा, या हेतूने २००० ला कलाविभागातर्फे कलासाधना हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. या माध्यमातून आजवर प्रशालेकडे १६०० पेक्षा अधिक चित्रांचा संग्रह झाला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या शाळांमध्ये कला शिक्षक नाहीत अशा शाळांमधील मुलांना रेखाकला परीक्षेसाठी मोफत मार्गदर्शन करण्यासह होतकरू विद्यार्थ्यांना कला साहित्यदेखील मोफत पुरवले जाते. या उपक्रमाचा लाभ घेऊन गेल्या २६ वर्षांत जवळपास २५० पेक्षा अधिक विद्यार्थी कलाक्षेत्रात स्वतःच्या पायावर उभे राहिले आहेत. आजवर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, कला संचालक, जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष आणि अनेक मान्यवरांनी या उपक्रमाची प्रत्यक्ष पाहणी करून ''असे प्रयोग अन्यत्र होणे गरजेचे आहे'' असे मत व्यक्त करत कौतुक केले आहे.
