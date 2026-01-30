मुंडये, तळवडेकरांना ‘नामस्मरण’ पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. ३० ः जीवन विद्या मिशनचे अध्यक्ष सुनील पालव यांच्या हस्ते यावर्षीचा प. पू. सदगुरु नामदेव महाराज नामस्मरण पुरस्कार प्रदान करून जनार्दन मुंडये (रा. शेळपी, कुडाळ) व माधवी मुरलीधर तळवडेकर (रा. म्हापण, वेंगुर्ले) यांना सन्मानित करण्यात आले. नामस्मरण, भक्तीपर कार्य व सामाजिक योगदानाबद्दल या दोघांची निवड केली आहे.
हा पुरस्कार नामदेव महाराज सेवा ट्रस्ट, खवणे यांच्यावतीने प्रदान करण्यात येतो. पुरस्कार वितरणाचे हे दुसरे वर्ष असून, दरवर्षी एक पुरुष व एक महिला अशा दोन व्यक्तींना हा सन्मान देण्यात येतो. पुरस्काराचे स्वरूप ५,००० रुपये रोख रक्कम, शाल, श्रीफळ व प.पू. नामदेव महाराजांची प्रतिमा असे आहे. सध्या खवणे येथे प.पू. नामदेव महाराजांचा २० वा वर्धापन सोहळा उत्साहात सुरू असून, या धार्मिक व भक्तीमय वातावरणाचे औचित्य साधून या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. या सोहळ्यास भाविकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती लाभली होती. यावेळी व्यासपीठावर राऊळ महाराज ट्रस्ट, पिंगुळीचे राजेश राऊत, रामकृष्ण हरी ग्रुपचे महेश पाटकर, प.पू. नामदेव महाराज सेवा ट्रस्टचे सदस्य गोविंद मसुरकर, नामदेव महाराज ट्रस्टचे पदाधिकारी, भक्तगण उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन अरुण राणे (सुकळवाड) यांनी केले, तर आभार वेदा गोसावी (कणकवली) यांनी मानले. कार्यक्रम संपूर्णपणे भक्तीमय व प्रेरणादायी वातावरणात झाला.
