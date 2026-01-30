धोकादायक फिडरकडे दुर्लक्ष का? ः सूर्याजी
धोकादायक फिडरकडे
दुर्लक्ष का? ः सूर्याजी
महावितरणला घेराओ घालण्याचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३० ः येथील बाजारपेठेतील संचयनी पॅलेसच्या मागील बाजूस असलेला महावितरणचा फिडर पिलर उघडा पडला असून, महावितरणचे त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. यामुळे नागरिक, लहान मुलांच्या जीवीतास धोका निर्माण झाला आहे. शहरात वस्तीच्या ठिकाणी असेच प्रकार दिसून येतात. त्यामुळे चार दिवसांत महावितरणने ही परिस्थिती बदलावी अन्यथा, महावितरण अधिकाऱ्यांना घेराओ घालू, असा इशारा युवा रक्तदाता संघटना अध्यक्ष, नगरसेवक देव्या सुर्याजी यांनी दिला आहे.
श्री. सूर्याजी म्हणाले, ‘महावितरणचे बाजारपेठेतील भागाकडे देखील लक्ष नाही. संचयनी पॅलेसच्या येथे नागरिक राहतात, लहान मुलं खेळतात. इथला फिडर पिलर उघडा असून, धोकादायक झाला आहे. यामुळे जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती बघता जीव गेल्यानंतर महावितरण प्रशासनाला जाग येणार का, असा प्रश्न त्यांनी केला, तर एकीकडे पालकमंत्री नीतेश राणे व आमदार दीपक केसरकर यांच्याकडे मागणी केल्यानंतर निधी उपलब्ध करून देतात. मात्र, मुजोर अधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही. कादरी प्रार्थनास्थळ येथील स्ट्रीट लाईटचा बॉक्सही अनेक महिने उघडा पडला होता. इशारा दिल्यानंतर तो बदलला. त्यामुळे शहरात वस्तीच्या ठिकाणी असलेले उघडे असणारे ट्रान्स्फॉर्मर, फिडर पिलर चार दिवसांत न बदलल्यास महावितरण अधिकाऱ्यांना घेराओ घालू.’
