कोलगावात आज विविध कार्यक्रम

ओटवणे : सावंतवाडी तालुका श्री विश्वकर्मा सुतार मंडळातर्फे श्री विश्वकर्मा प्रकट दिनानिमित्त उद्या (ता.३१) कोलगाव चव्हाटानजीक सुतारवाडीत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाला अँटी करप्शन ब्युरो, सिंधुदुर्ग विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक विजय पांचाळ हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. सकाळी ९ वाजता विश्वकर्मा पूजन व कार्यक्रमाचे उद्घाटन होईल. दुपारी १२.३० वाजता विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव, दुपारी १ वाजता महाप्रसाद, सायंकाळी ३ वाजता हळदीकुंकू, ४ वाजता महिलांसाठी संगीत खुर्ची, सायंकाळी ५ वाजता भजन व सायंकाळी ७ वाजता खानोलकर दशावतार मंडळाचे नाटक सादर होणार आहे. कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन मंडळाचे अध्यक्ष शंकर मेस्त्री, सचिव अमिदी मेस्त्री व खजिनदार संतोष मेस्त्री यांनी केले आहे.
कुडाळ : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजांची पालखी व पादुका सात फेब्रुवारीला सकाळी ९ वाजता वेताळ बांबर्डे गावात आगमन करणार आहेत. पालखी व पादुका श्री. वासुदेव (बाळा) गावडे यांच्या निवासस्थानी दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहेत.
सकाळी ९ वाजता आगमन, ९.१० वाजता मिरवणूक, ९.३० वाजता दर्शनास सुरुवात, ११ वाजता महाआरती व ११.३० वाजता महाप्रसाद होणार आहे. दुपारी ४ वाजता पालखी पुढील परिक्रमेसाठी मार्गस्थ होईल. भाविकांनी दर्शन व महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
म्हापण : येथील औदुंबरस्थित दत्त मंदिरात गाणगापूर यात्रेनिमित्त श्री गुरु प्रतिपदा उत्सव २ फेब्रुवारीला साजरा होणार आहे. यानिमित्त उद्या (ता.३१) पासून विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून यंदा उत्सवाचे ९२ वे वर्ष आहे. उद्या, १ व २ फेब्रुवारीदरम्यान अभिषेक, पूजा, भजन, कीर्तन, भक्तीगायन, महानैवेद्य व महाप्रसादाचे कार्यक्रम होतील. ३ फेब्रुवारी रोजी पहाटे गुरु प्रदक्षिणा, कौल व गाऱ्हाणे होणार आहे. भाविकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन ठाकुर कुटुंबीय (म्हापण-खालचावाडा) यांनी केले आहे.
माणगाव : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आदरांजली वाहण्यासाठी माणगाव येथे सर्वपक्षीय शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही शोकसभा उद्या (ता.३१) सकाळी ११ वाजता माणगाव बाजार येथील त्रिमूर्ती हॉल सभागृहात होणार आहे. सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एम. के. गावडे व कुडाळ तालुकाध्यक्ष आर. के. सावंत यांनी केले आहे.
