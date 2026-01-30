पिंगुळीत भक्ती, सेवेचा संगम
राऊळ महाराज पुण्यतिथी उत्सव, अध्यात्मासोबत सेवाभाव
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३० ः श्री. प. पू. सदगुरु समर्थ राऊळ महाराज यांच्या ४१ व्या पुण्यतिथी उत्सवाचा तिसरा दिवस (शुक्रवार) पिंगुळी नगरीत उत्साहात साजरा झाला. एका बाजूला विठ्ठल-रखुमाईच्या जयघोषात पालखी सोहळा रंगला, तर दुसऱ्या बाजूला मानवतेच्या सेवेतून दिव्यांग बांधवांच्या जीवनात नवी उमेद निर्माण करण्यात आली.
पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त राऊळ महाराज समाधी मंदिर परिसर आकर्षक फुलांनी सजविण्यात आला होता. पहाटे ५ वाजता काकड आरतीने दिवसाची सुरुवात झाली. सकाळी ६ ते ९ या वेळेत समाधीस्थानी लघुरुद्र अभिषेक विधी झाला. दुपारी महाआरतीनंतर मुंबई येथील प. पू. राऊळ महाराज महिला भजन मंडळ तसेच भेडशी येथील हनुमान प्रासादिक भजन मंडळाची भजने झाली. श्री. प. पू. विनायक (अण्णा) राऊळ महाराज चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि रोटरी लोककल्याण मंडळ (कोल्हापूर) यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत कृत्रिम ‘जयपूर फूट’ मोजमाप शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात सुमारे ५० दिव्यांग लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली. येत्या १३ मार्चला अण्णा महाराजांच्या ८१ व्या जयंतीचे औचित्य साधून या लाभार्थ्यांना कृत्रिम पायांचे वाटप करण्यात येणार आहे. नित्य द्वादशीचे औचित्य साधून समाधी मंदिर ते दत्तमंदिर दरम्यान भव्य पालखी मिरवणूक काढण्यात आली. ‘राऊळ स्वामींच्या’ जयघोषाने संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला. यावेळी पुणे येथील ह. भ. प. सौ. गौरी खांडेकर यांचे सुश्राव्य कीर्तन झाले. त्यांना तबल्यावर प्रसाद मेस्त्री, हार्मोनियमवर अमित मेस्त्री आणि पखवाजावर आनंद मोर्ये यांनी उत्कृष्ट साथसंगत केली. उद्या (ता.३१) अखंड महाप्रसादाचा लाभ भाविकांनी घ्यावा, असे आवाहन सदगुरु राऊळ महाराज संस्थानचे कार्याध्यक्ष विठोबा विनायक (अण्णा) राऊळ व समस्त विश्वस्त मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.