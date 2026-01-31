सीटीईटी परीक्षार्थी शिक्षकांची निवडणूक ड्युटी रद्दची मागणी
सीटीईटी परीक्षार्थी शिक्षकांची
निवडणूक ड्यूटी रद्दची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ३१ : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या खेड शाखेतर्फे ७ व ८ फेब्रुवारीला सीटीईटी परीक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून मुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात अध्यक्ष संतोष चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. निवडणुकांची तारीख बदलल्याने तालुक्यातील अनेक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक अडचणीत सापडले आहेत. ७ व ८ फेब्रुवारीला केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) नियोजित असून, या परीक्षेसाठी अनेक शिक्षक परीक्षार्थी आहेत. त्याच कालावधीत त्यांना निवडणूक कामासाठी काढण्यात आल्याने या शिक्षकांना सीटीईटी परीक्षेला मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमुळे कोणत्याही शिक्षकाचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये परीक्षा असणाऱ्या शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून मुक्त करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. निवेदन देताना सचिव धर्मपाल तांबे, संघटना प्रवक्ता शैलेश पराडकर, सल्लागार परशुराम पेवेकर आदी उपस्थित होते.
