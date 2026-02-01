विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप
लांजा ः माणुसकीची भिंत प्रतिष्ठान, मुंबई या संस्थेच्यावतीने तालुक्यातील न्यू इंग्लिश स्कूल पुनस येथील विद्यार्थ्यांना गणवेशासह शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यात आले.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य
माणुसकीची भिंत प्रतिष्ठान ; लांजा तालुक्यातील शाळांमधून सुरूवात
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. १ ः मुंबई येथील ‘माणुसकीची भिंत प्रतिष्ठान’च्या वतीने तालुक्यातील पुनस, चाफेट, वेसुर्ले आणि हरचेरी या गावांमधील विविध मराठी शाळांतील शेकडो गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना मोफत शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. संस्थेच्या या स्तुत्य उपक्रमामुळे पालकांसह तालुक्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातून समाधान व्यक्त होत आहे.
माणुसकीची भिंत प्रतिष्ठानने न्यू इंग्लिश स्कूल (पुनस), जिल्हा परिषद शाळा (चाफेट नेमणवाडी), वेसुर्ले शाळा, पुनस मराठी शाळा आणि हरचेरी मराठी शाळा येथील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, दप्तर, वह्या आणि कंपास पेटी अशा साहित्याचे वाटप केले. गेली अनेक वर्षे सातत्याने हा उपक्रम राबवून संस्थेने आपले ‘माणुसकीची भिंत’ हे नाव सार्थ केले आहे, अशा भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केल्या.
आठवडाभर चाललेल्या या वाटप कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून मुनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई बँकेच्या संचालिका संध्या बापेरकर उपस्थित होत्या. तसेच पुनस गावचे सरपंच संतोष लिंगायत, संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष दीपक कांबळे, उपाध्यक्ष काशिनाथ कांबळे, कार्याध्यक्ष दिपाली कांबळे, ग्रामपंचायत सदस्य संपदा म्हादे, गावप्रमुख वसंत नेमन यांच्यासह सुनील यादव, उमाशंकर जाधव आणि सुरेंद्र कल्लोले आदी मुख्याध्यापक व मान्यवर उपस्थित होते.
कोट
कोणत्याही लाभाची अपेक्षा न ठेवता आपल्या जन्मभूमीचे ऋण फेडण्याच्या हेतूने गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मदत करणे हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. या साहित्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढण्यास नक्कीच मदत होईल.
- संध्या बापेरकर
