शंका दूर करूनच प्रकल्प
वाटद जिल्हा परिषद गटातील सभेत मार्गदर्शन करताना उदय सामंत.
शेतकऱ्यांच्या शंका दूर करूनच
वाटद एमआयडीसी ः उदय सामंत
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ : शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय आणि त्यांना विश्वासात न घेता कोणताही औद्योगिक प्रकल्प लादला जाणार नाही. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या शंका दूर करून, त्यांना योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय वाटद येथे एमआयडीसी होणार नाही. विरोधक केवळ संभ्रम निर्माण करण्याचे काम करत आहेत, असे प्रतिपादन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले.
वाटद जिल्हा परिषद गटातील महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. रत्नागिरी नगरपालिकेच्या निवडणुकीत ३२ पैकी २९ जागा जिंकून महायुतीने विरोधकांना स्पष्ट पराभव दिला होता. हाच कौल जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीतही दिसून येईल. जिल्हा परिषदेवर महायुतीचाच अध्यक्ष बसेल आणि विरोधकांचे डिपॉझिट जप्त होईल, असा विश्वास सामंत यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नसून, जोपर्यंत चंद्र-सूर्य आहेत तोपर्यंत ही योजना सुरूच राहील, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. महिलांना केवळ १५०० रुपये देऊन थांबणार नाही, तर मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतून ३५ टक्के अनुदानावर अर्थसाहाय्य देऊन त्यांना लखपती बनवण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींची फी माफ करण्याचा निर्णय केवळ महायुती सरकारनेच घेतल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. जातीपातीचे राजकारण न करता सर्वांना सोबत घेऊन विकास साधण्याचे काम महायुतीने केल्याचे त्यांनी सांगितले.
या सभेला बाबू पाटील, विवेक सुर्वे यांच्यासह सहसंपर्कप्रमुख राजेंद्र महाडीक, प्रकाश साळवी, राजेश मोरे, जिल्हा परिषद उमेदवार अनुष्का खेडेकर, हर्षदा गावडे, संजय दत्त माने यांच्यासह महायुतीचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
