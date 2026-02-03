भारत स्वाभिमान न्यास तहसील प्रभारीपदी च्यारी
swt36.jpg मध्ये फोटो आहे.
नवनाथ च्यारी, बाबली गवंडे
भारत स्वाभिमान
न्यास, तहसील
प्रभारीपदी च्यारी
सावंतवाडी ः भारत स्वाभिमान न्यास, तहसील प्रभारीपदी नवनाथ च्यारी, तर पतंजली योग समिती तहसील प्रभारीपदी बाबली गवंडे यांची निवड करण्यात आली. पतंजली योग समितीच्या जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच बांदा येथील माधवराव अळवणी सभागृहातील पतंजली योग समितीच्या योगकक्षेमध्ये झाली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्रभारी चंद्रशेखर खापणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीस भारत स्वाभिमान न्यास, सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रभारी डॉ. तुळशीदास रावराणे, पतंजली योग समिती जिल्हा प्रभारी विद्याधर पाटणकर, सहप्रभारी दत्तात्रय निखार्गे, किसान सेवा समिती जिल्हा प्रभारी सुभाष गोवेकर, जिल्हा महामंत्री विकास ऊर्फ विकी केरकर, जिल्हा कोषाध्यक्ष लक्ष्मण पावसकर, तसेच बांद्यातील योगशिक्षक व योगसाधक उपस्थित होते. यावेळी श्री. खापणे यांनी सावंतवाडी तालुका कार्यकारिणी जाहीर केली. या कार्यकारिणीमध्ये भारत स्वाभिमान न्यास सहप्रभारी-संजय नाईक, पतंजली योग समिती सहप्रभारी नंदादीप केळुसकर, संघटनमंत्री रामकृष्ण धुरी, किसान सेवा समिती प्रभारी नारायण राणे, सोशल मीडिया प्रभारी लक्ष्मण राणे, तालुका कोषाध्यक्ष सचिन जोशी यांचा समावेश आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.