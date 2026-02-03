भारत स्वाभिमान न्यास तहसील प्रभारीपदी च्यारी
नवनाथ च्यारी
बाबली गवंडे
भारत स्वाभिमान
न्यास, तहसील
प्रभारीपदी च्यारी
सावंतवाडी ः भारत स्वाभिमान न्यास, तहसील प्रभारीपदी नवनाथ च्यारी, तर पतंजली योग समिती तहसील प्रभारीपदी बाबली गवंडे यांची निवड करण्यात आली. पतंजली योग समितीच्या जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच बांदा येथील माधवराव अळवणी सभागृहातील पतंजली योग समितीच्या योगकक्षेमध्ये झाली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्रभारी चंद्रशेखर खापणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीस भारत स्वाभिमान न्यास, सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रभारी डॉ. तुळशीदास रावराणे, पतंजली योग समिती जिल्हा प्रभारी विद्याधर पाटणकर, सहप्रभारी दत्तात्रय निखार्गे, किसान सेवा समिती जिल्हा प्रभारी सुभाष गोवेकर, जिल्हा महामंत्री विकास ऊर्फ विकी केरकर, जिल्हा कोषाध्यक्ष लक्ष्मण पावसकर, तसेच बांद्यातील योगशिक्षक व योगसाधक उपस्थित होते. यावेळी श्री. खापणे यांनी सावंतवाडी तालुका कार्यकारिणी जाहीर केली. या कार्यकारिणीमध्ये भारत स्वाभिमान न्यास सहप्रभारी-संजय नाईक, पतंजली योग समिती सहप्रभारी नंदादीप केळुसकर, संघटनमंत्री रामकृष्ण धुरी, किसान सेवा समिती प्रभारी नारायण राणे, सोशल मीडिया प्रभारी लक्ष्मण राणे, तालुका कोषाध्यक्ष सचिन जोशी यांचा समावेश आहे.