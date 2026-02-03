मळगाव-माणगाव पारंपरिक वारी ''दिगंबरा''च्या जयघोषात उत्साहात
मळगाव ः पारंपरिक पायी वारीमध्ये सहभागी झालेले भाविक भक्त.
मळगाव-माणगाव पारंपरिक वारी
‘दिगंबरा’च्या जयघोषात उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३ ः गुरुप्रतिपदेनिमित्त ‘दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’ या नामस्मरणात सोमवारी (ता. २) मळगाव येथील दत्तमंदिर ते माणगाव दत्तमंदिर अशी पारंपरिक पायी वारी मोठ्या उत्साहात व भक्तिमय वातावरणात काढण्यात आली. सलग २१ व्या वर्षी परंपरेचे जतन करत २१ किलोमीटरचा पायी प्रवास भक्तिभावात पूर्ण करण्यात आला. पहाटे ५ वाजता मळगाव-आजगावकरवाडी येथील श्री दत्त मंदिरातून या पायी वारीस प्रारंभ झाला.
‘दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’ नामजप करत, मृदंग व टाळांच्या गजरात ही वारी मळगाव, नेमळे, आकेरी, हुमरस मार्गे माणगाव येथील श्री दत्त मंदिराकडे मार्गस्थ झाली. सकाळी सुमारे १०.३० वाजता माणगाव येथील दत्त मंदिरात पोहोचली. तेथे दर्शन व गुरुचरणी प्रार्थना करून वारीची सांगता करण्यात आली. सुमारे २१ किलोमीटरचा हा प्रवास भक्तांनी दत्तनामाच्या जयघोषात व उत्साहपूर्ण वातावरणात पूर्ण केला. या पायी वारीत मिलिंद पंतवालावलकर, महेश पंतवालावलकर, उपेंद्र पंतवालावलकर, मनोहर सामंत, अमोल सामंत, भगवान नाईक, लवू कोचरेकर, एकनाथ सावंत, विल्सन फर्नांडिस, स्वप्नील परब, हनुमंत गावडे, गजानन सामंत, मेघःश्याम राणे यांच्यासह मळगाव, तेंडोली व माणगाव परिसरातील असंख्य ग्रामस्थ व दत्तभक्त मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
