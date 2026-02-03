वरवली ग्रामपंचायतीचे सीईओंकडून कौतुक
खेड ः तालुक्यातील वरवली जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांसह जिल्हा परिषद कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे. सोबत वरवली ग्रामपंचायत सरपंच प्राजक्ता यादव, उपसरपंच रामचंद्र आखाडे, ग्रामपंचायत अधिकारी विजय निकम व ग्रामस्थ.
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ३ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची आणि प्रशासकीय नियोजनाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी नुकतीच वरवली ग्रामपंचायतीला भेट दिली. या वेळी ग्रामपंचायतीने केलेल्या दर्जेदार कामाची दखल घेत त्यांनी विशेष कौतुक केले.
वरवली येथील दौऱ्यावेळी रानडे यांनी ग्रामपंचायतीने राबवलेल्या विविध योजना, कार्यालयातील अभिलेख व्यवस्थापन आणि गावातील पायाभूत सुविधांची बारकाईने पाहणी केली. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचे निकष पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने वरवली ग्रामपंचायतीने उचललेली पावले आदर्शवत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ग्रामपंचायत स्तरावर लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचारी यांच्या समन्वयातून अतिशय चांगले काम होत असल्याचे पाहून रानडे यांनी समाधान व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, गावाचा विकास हा सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांवर अवलंबून असतो. वरवली ग्रामपंचायतीमध्ये हे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे.
या प्रसंगी वरवली ग्रामपंचायतीच्या सरपंच प्राजक्ता यादव, उपसरपंच रामचंद्र आखाडे, सदस्य संतोष यादव, बाळकृष्ण पवार, कमल पड्याळ, स्वप्नाली यादव, वैशाली जाधव तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी विजय निकम यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
वरवली ग्रामपंचायतीने अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाचा जो दर्जा राखला आहे तो इतर ग्रामपंचायतींसाठी प्रेरणादायी आहे.
- वैदेही रानडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
