राजापुरात निवडणुकीचा निकाल महिलांच्या हाती
जिल्हा परिषद निवडणूक ; महिला मतदार अधिक, प्रचार जोरात
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ३ ः तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात सुरू आहे. या निवडणुकीमध्ये १ लाख २० हजार ७०४ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. त्यामध्ये ५६ हजार ९४८ पुरुष, तर ६३ हजार ७५६ महिला मतदारांचा समावेश आहे. महिला मतदारांची संख्या जास्त असल्याने ग्रामीण भागातील राजकीय वर्चस्व महिलांच्या हाती राहणार आहे.
उमेदवारांसह राजकीय पक्षांकडून जोरदार प्रचारयंत्रणा राबवली जात आहे. या निवडणुकीसाठी तालुक्यामध्ये १ लाख २० हजार ७०४ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. त्यामध्ये वडदहसोळ गटातील १९ हजार ४०९, तळवडे गटातील १९ हजार ७३९, जुवाठी गटातील १९ हजार ५६, धोपेश्वर गटातील १९ हजार ७८८, साखरीनाटे गटातील २१ हजार ३७३, कातळी गटातील २१ हजार ३३९ मतदारांचा समावेश आहे. पंचायत समिती गणनिहाय मतदार संख्येचा विचार करता वडदहसोळ गणामध्ये ९ हजार ९९४, रायपाटण ९ हजार ४१५, तळवडे १० हजार ९६, ताम्हाणे ९ हजार ६४३, केळवली ९ हजार ३३०, जुवाठी ९ हजार ७२६, धोपेश्वर ११ हजार ५०८, पेंडखळे ८ हजार २८०, नाटे १० हजार ५५०, साखरीनाटे १० हजार ८२३, अणसुरे १० हजार १६८, कातळी ११ हजार १७१ एवढे मतदार समाविष्ट आहेत.
पुरुष मतदारांच्या तुलनेमध्ये महिला मतदारांची सख्या ६ हजार ८०८ ने जास्त आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक निकालामध्ये महिला मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
दृष्टिक्षेपात राजापूर
एकूण मतदार ः १ लाख २० हजार ७०४
पुरुष मतदार ः ५६ हजार ९४८
महिला मतदार ः ६३ हजार ७५६
