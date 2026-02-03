वालावल लक्ष्मीनारायण तलाव संवर्धनासाठी जागृती
वालावल लक्ष्मीनारायण तलाव संवर्धनासाठी जागृती
विद्यार्थ्यांचा सहभाग; जागतिक पाणथळ दिनी विविध उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३ ः ‘पाणथळ जागा आणि पारंपरिक ज्ञान; सांस्कृतिक वारसाचा उत्सव’ या जागतिक पाणथळ दिनाच्या थीमनुसार वालावल येथील प्रसिद्ध श्री लक्ष्मीनारायण मंदिराशेजारील तलावाचे संवर्धन व पर्यावरणीय संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने लक्ष्मीनारायण मंदिर व परिसरात विविध जनजागृतीपर कार्यक्रम व अभ्यास सत्रांसह सोमवारी (ता. २) पाणथळ दिवस साजरा करण्यात आला.
क. म. शि. प्र. मंडळाचे संत राऊळ महाराज महाविद्यालयातील प्राणिशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र विभाग, नर्मदाबाई अनंत शिवाजी देसाई विद्यालय वालावल, वनविभाग सावंतवाडी आणि महाराष्ट्र जनक कोष प्रकल्प (विशेष कक्ष) महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने व लक्ष्मीनारायण देवस्थान, तसेच ग्रामपंचायत वालावल यांच्या सहकार्याने लक्ष्मीनारायण मंदिरात पाणथळ दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी प्राचार्या डॉ. स्मिता सुरवसे होत्या.
व्यासपीठावर वालावल सरपंच राजेश प्रभू, उपसरपंच साक्षी कवठणकर, एन.ए.एस.डी. विद्यालय ट्रस्ट, वालावलचे अध्यक्ष जी. एम. ऊर्फ गोपाळ सामंत, वालावल हायस्कूलचे मुख्याध्यापक नारायण कोठावळे, लक्ष्मीनारायण देवस्थानचे सदस्य संदीप साळसकर, वालावल ग्रामपंचायत पंचायत सदस्य पूर्वा आडेकर, समीक्षा गोवेकर, प्राची हळदणकर, यशश्री वालावलकर, राजू बंगे, माजी सरपंच नीलेश साळसकर आदी उपस्थित होते. लक्ष्मीनारायण तलावाचे महत्त्व, तलावाची स्वच्छता व पर्यावरणीय संरक्षण होण्याच्या उद्देशाने जनजागृतीपर फेरी काढण्यात आली. यामध्ये वालावल हायस्कूल, तसेच कुडाळ महाविद्यालयाचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांनी ‘फेस पेंटिंग’ करून यात सहभाग घेतला. लक्ष्मीनारायण मंदिरामध्ये झालेल्या पाणथळ संवाद कार्यक्रमामध्ये डॉ. सुरवसे यांच्या हस्ते मान्यवरांचे रोप देऊन स्वागत केले. वडाच्या रोपाला जलदान करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. भाग्यविधाता वारंग यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रम यशस्वितेसाठी क. म. शि. प्र. मंडळाचे सहचिटणीस महेंद्र गवस, लक्ष्मीनारायण देवस्थानचे सदस्य गुरू देसाई, आकार फाउंडेशनचे गजानन कांदळगावकर आदींनी सहकार्य केले.
