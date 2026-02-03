मतदानासाठी शनिवारी आठवडा बाजार बंद
मतदानासाठी शनिवारी
आठवडा बाजार बंद
ओरोस ः जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर मतदान प्रक्रिया सुरळीतपणे होण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने शनिवारी (ता. ७) जिल्ह्यातील देवगड, कणकवली, मालवण, सावंतवाडी, दोडामार्ग या तालुक्यांतील आठवडा बाजार बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यातील ज्या-ज्या ठिकाणी आठवडा बाजार भरविण्यात येतो, त्या-त्या ठिकाणी मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा, मतदान सुरळीतपणे पार पाडावे, यासाठी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने मतदानाच्या दिवशी भरविण्यात येणारा आठवडा बाजार बंद ठेवण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. यात देवगड तालुक्यातील मिठबाव, कणकवली-खारेपाटण, मालवण-सुकळवाड, माळगाव, सावंतवाडी-आरोंदा, कलंबिस्त, दोडामार्ग-साटेली भेडशी येथील आठवडा बाजार बंद ठेवण्यात येणार आहेत. या दिवशी भरविण्यात येणारे आठवडा बाजार अन्य दिवशी भरविण्यास अनुमती दिली आहे.
