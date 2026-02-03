खवणे महापुरुष भराडीचा उद्यापासून वार्षिकोत्सव
म्हापण, ता. ३ ः खवणे येथील श्री देव महापुरुष भराडी यांचा वार्षिक उत्सव सोहळा गुरुवार (ता. ५) व शुक्रवार (ता. ६) या दोन दिवशी विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी होणार आहे. गुरुवारी सकाळी ९ वाजता धार्मिक पूजाविधी व देवांना अभिषेक, सायंकाळी ४ वाजता स्थानिक लहान मुलांचे कार्यक्रम, फनी गेम्स, रात्री ९ वाजता ग्रामस्थांची भजने, शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता होमहवन, १० वाजता श्री सत्यनारायण महापूजा, दुपारी १२.३० वाजता गाऱ्हाणे, महाआरती, तीर्थप्रसाद, महानैवेद्य, दुपारी १.३० वाजता महाप्रसाद, सायंकाळी ४ वाजता फुगडी नृत्य (श्री मोरेश्वर महिला मंडळ नेरुर वाघचौडी, ता. कुडाळ), ७ वाजता श्री विठ्ठल रखुमाई वारकरी भजन मंडळ केळुस (कालवी बंदर) यांचे भजन, रात्री ८ वाजता श्री देव ब्राह्मण प्रासादिक महिला भजन मंडळ आडेली (बुवा वैशाली कोंडसकर) यांचे भजन, ९ वाजता श्री देव वेतोबा प्रासादिक वारकरी भजन मंडळ मायनेवाडी यांचे भजन, १० वाजता स्थानिक ग्रामस्थांची भजने, शनिवारी (ता. ७) पहाटे ४ वाजता काकड आरती (दर्यावर्दी भजन मंडळ, खवणे) होणार आहे. भाविकांनी या उत्सवात सहभागी होऊन कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री देव महापुरुष भराडी देवस्थान समिती खवणे-भगतवाडी व ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आले आहे.