विशेष मार्गदर्शन शिबिर
दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ४ः मुचकुंदी परिसर विकास संघ, लांजा-राजापूर मुंबई या सामाजिक संस्थेच्यावतीने ‘दहावी बोर्ड परीक्षेला सामोरे जाताना’ या संकल्पनेवर आधारित दहावीतील विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेले विशेष मार्गदर्शन शिबिरात लांजा व राजापूर तालुक्यातील १५९ विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
दहावी बोर्ड परीक्षा हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा शैक्षणिक टप्पा असून, या परीक्षेची भीती दूर करून विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा व आत्मविश्वास मिळावा, या उद्देशाने या शिबिरांचे आयोजन केले होते. लांजा खावडी येथील श्री सरस्वती विद्यानिकेतन माध्यमिक शाळा आणि राजापूर वडवली येथील उमाताई शरद परुळेकर माध्यमिक विद्यालय येथे हे शिबिर झाले. या वेळी परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकेचे ओझे वाटू नये यासाठी अचूक उत्तरलेखन, वेळेचे नियोजन आणि मूल्यमापन पद्धती यावर विशेष मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यात एमपीव्हीएस शैक्षणिक विभागप्रमुख वैभव भगते, माजी मुख्याध्यापक डी. डी. देसाई व रमाकांत सावंत यांनी गणित, इंग्रजी व विज्ञान या विषयांसह परीक्षेतील अचूक लेखनपद्धत व वेळ व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन केले. विनीत म्हादये यांनी सूत्रसंचालन, बलराम तांबे यांनी प्रास्ताविक तर महादेव हातणकर यांनी आभार मानेल.