नेरुर येथील शिबिरात ९० जणांची चिकित्सा
नेरुर ः दंतमुख तपासणी व आरोग्य जनजागृती शिबिराचे उद्घाटन करताना डॉ. सागर शर्मा, डॉ. श्रवण शेट्टी, उमेश गाळवणकर, अदिती पै व इतर. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
नेरुर येथील शिबिरात
९० जणांची चिकित्सा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ४ ः एशियन कॅन्सर फाउंडेशन, बॅ. नाथ पै फाउंडेशन फॉर कोकण डेव्हलपमेंट, बॅ. नाथ पै कॉलेज ऑफ नर्सिंग व कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी आणि (कै.) यशवंतराव नाईक ग्रामीण रुग्णालय व संशोधन केंद्र, नेरुर यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सिंधुदुर्ग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालय यांच्या सहकार्याने मोफत दंतमुख तपासणी व आरोग्य जनजागृती शिबिर नेरुर येथील ग्रामीण रुग्णालयात आयोजित करण्यात आले. यात एकूण ९० गरजूंनी या शिबिराचा लाभ घेतला.
शिबिरासाठी तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून एशियन कॅन्सर फाउंडेशनचे डॉ. सागर शर्मा (कर्करोग तज्ज्ञ), डॉ. श्रवण शेट्टी (कर्करोग तज्ज्ञ) उपस्थित होते. शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. शर्मा व डॉ. शेट्टी यांनी सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेने आयोजित केलेले शिबिर स्तुत्य उपक्रम असल्याचे सांगितले. यावेळी बॅ. नाथ पै फाउंडेशन फॉर कोकण डेव्हलपमेंटच्या अध्यक्षा अदिती पै, संस्था चेअरमन उमेश गाळवणकर, नर्सिंग महाविद्यालय प्राचार्या कल्पना भंडारी, वैशाली ओटवणेकर, प्रसाद कानडे, डॉ. ठाकूर, आशा स्वयंसेविका आदी उपस्थित होते. प्रा. वैशाली ओटवणेकर यांनी आभार मानले.
