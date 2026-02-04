१ लाख ८० हजार कामगारांना मतदानासाठी सवलत
चिपळूण, ता. ४ : जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी उद्योग, खनिकर्म, आस्थापना व कारखान्यांमधील कामगार कर्मचाऱ्यांना या दिवशी सुटी किंवा सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचा जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ८० हजार कामगारांना लाभ मिळणार आहे.
रत्नागिरी जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत नऊ पंचायत समित्यांसाठी शनिवारी (ता. ७) मतदान आहे. या निवडणुकीमध्ये राज्यातील तसेच राज्याच्या सीमेलगतच्या सर्व मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी राज्य सरकारने परिपत्रक काढले आहे. यानुसार, निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार, अधिकारी, कर्मचारी तसेच कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असलेल्या मतदारांनाही निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुटी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने इत्यादींमध्ये कायमस्वरूपी कामगारांची संख्या सुमारे १ लाख ८० हजारांच्या आसपास आहे. यात खासगी कंपन्या यामधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किवा इतर आस्थापना तसेच माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, माल्स, रिटेलर्स आदींचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात लोटे ही सर्वात मोठी एमआयडीसी आहे. येथे चिपळूण-खेडसह पश्चिम महाराष्ट्र आणि जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागातील तरुण कामानिमित्त कार्यरत आहेत. त्यांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सवलत मिळणार आहे. येथे स्थानिक कामगारांची संख्या सुमारे पंधरा हजाराच्या जवळपास आहे. खेर्डी, खडपोली, दापोली, रत्नागिरीतील मिरजोळे, देवरूख तालुक्यातील साडवली या ठिकाणी असलेल्या कारखान्यांमध्ये ही कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांनाही या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत अनुपस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होईल, अशा धोकादायक अथवा लोकोपयोगी सेवेत अथवा आस्थापनांच्या संदर्भात अधिकारी, कर्मचारी व कामगार इत्यादींना पूर्ण दिवस सुटी देणे शक्य नसेल तर मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुटीऐवजी दोन ते तीन तासांची विशेष सवलत मिळेल.
- संदेश अहिरे, सहाय्यक कामगार आयुक्त रत्नागिरी
