खेडमध्ये मतदानासाठी २०१ मतदान केंद्रे
वैशाली पाटील : १ लाख ३८ हजार ९२४ मतदार
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ४ : तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या सात व पंचायत समितीच्या १४ जागांसाठी १ लाख ३८ हजार ९२४ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये महिला मतदारांची संख्या ७० हजार ७१८ तर ६८ हजार २०६ पुरुष मतदारांचा समावेश आहे. मतदान केंद्रांची संख्या २०१ असल्याची माहिती प्रांताधिकारी वैशाली पाटील यांनी दिली.
सुकिवली, भरणे, भडगाव, दयाळ, विराचीवाडी, लोटे, धामणदेवी हे जिल्हा परिषदेचे सात गट आहेत. सुकिवली, तिसंगी, खवटी, भरणे, भडगाव, जामगे, दयाळ, बहिरवली, गुणदे, विराचीवाडी, लोटे, आंबडस, आंजणी, धामणदेवी हे १४ गण आहेत. या अंतर्गत ११४ ग्रामपंचायती समाविष्ट असून, गावांची संख्या २१५ आहे. समाविष्ट मतदान केंद्रांची संख्या २०१ इतकी आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय यंत्रणेकडून सर्वतोपरी तयारी करण्यात आली आहे. मतमोजणी तालुका क्रीडासंकुलात होईल.
