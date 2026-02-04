-पूर्णगडमध्ये मतदान जागृतीसाठी रॅली
पावस ः पूर्णगड शाळेत मतदान जागृतीसाठी काढण्यात आलेल्या रॅलीत सहभागी विद्यार्थी आणि शिक्षक.
पूर्णगडमध्ये मतदान जागृतीसाठी रॅली
पावस ः रत्नागिरी तालुक्यातील पूर्णगड शाळेत जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी होणाऱ्या मतदानाबाबत जागृतीसाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. मतदान जागृती रॅली काढण्यात आली, मतदान शपथ घेण्यात आली तसेच मतदान जागृतीसाठी घोषवाक्ये, चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आली. उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक, विद्यार्थी यांचे सहकार्य लाभले. मुख्याध्यापिका भारती तायशेटे, शिक्षक पूर्वा वाकडे, भारती शिंगाडे, राजेंद्र रांगणकर, विशेष शिक्षिका तृप्ती शिरगावकर आदींनी यासाठी मार्गदर्शन केले.
