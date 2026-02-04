संक्षिप्त
जिल्ह्यात तीन दिवस मद्यविक्री बंद
रत्नागिरी ः जिल्हा परिषद निवडणूक निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी ६, ७ आणि ९ फेब्रुवारीला ठोक तसेच किरकोळ मद्य व माडीविक्री, मद्यविक्री बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होईपर्यंत ही विक्री बंद ठेवण्यात येणार आहे.
मतदान केंद्र असणाऱ्या
शाळांना उद्याही सुटी
रत्नागिरी : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मतदानाच्या आदल्या दिवशी ६ फेब्रुवारीला मतदान केंद्र असणाऱ्या मंडणगड, दापोली, खेड, चिपळूण, गुहागर, रत्नागिरी, संगमेश्वर, लांजा व राजापूर या पंचायत समिती हद्दीतील शाळेतील मतदान केंद्रांवर अधिकारी व कर्मचारी पोहोचणार आहेत. त्यामुळे ६ फेब्रुवारीला मतदान केंद्र असणाऱ्या शाळांना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी सुट्टी जाहीर केली आहे. ७ फेब्रुवारीला सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्यात आली आहे.
