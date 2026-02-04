-संगमेश्वर-डिंगणी मार्गावर टॅंकरची मोटारीला धडक
संगमेश्वर-डिंगणी मार्गावर
टॅंकरची मोटारीला धडक
संगमेश्वर, ता. ४ ः संगमेश्वर-डिंगणी मार्गावर सीएनजी वाहतूक करणारा टॅंकर आणि मोटारीचा अपघात झाला. सुदैवाने, या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही; मात्र या अपघाताने सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुंबई येथील रहिवासी नरेश लक्ष्मण वरेकर यांच्या मोटारीला सीएनजी वाहतूक करणाऱ्या टॅंकरने २ फेब्रुवारीला धडक दिली. अपघातानंतर करण्यात आलेल्या तपासणीत टँकरबाबत अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. ज्वलनशील गॅस वाहतूक करणारे वाहन असूनही त्यावर आवश्यक चेतावणी चिन्हे लावण्यात आलेली नव्हती तसेच या वाहनास कोणताही सहाय्यक अथवा क्लीनर नसल्याचे निदर्शनास आले. या अपघाताची पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
