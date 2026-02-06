जिल्हा न्यायालयात विशेष मोहिम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ ः अखिल भारतीय पातळीवर राबवली जाणारी मेडिएशन फॉर नेशन २.० विशेष मोहीम रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात २ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आली आहे. १५ मेपर्यंत न्यायालयात प्रलंबित दावे, वाद तडजोडपात्र खटले, मध्यस्थीद्वारे मिळवले जाणार आहेत.
देशभर सुरू असलेल्या या मेडिएशन फॉर नेशन २.० या विशेष मोहिमेंतर्गत वैवाहिक वाद, मोटार अपघात प्रकरण, कौटुंबिक हिंसाचार, चेक बाउंस, वाणिज्य प्रकरणे, सेवाविषयक वाद, फौजदारी प्रकरणे, ग्राहक तक्रारमंचाची प्रकरणे, कर्जवसुली, भूसंपादन, कामगार न्यायालय प्रकरणे, न्यायाधिकरण प्रकरणे तसेच इतर दिवाणी प्रकरणे अशा विविध श्रेणीतील वाद निवडून मध्यस्थी प्रक्रियेसाठी संदर्भित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनोद यशवंतराव जाधव यांनी या अभियानात अधिकाधिक प्रकरणे मध्यस्थीद्वारे समझोत्याने मिटावीत त्याकरिता लोकांना आपले वाद मध्यस्थी केंद्राकडे पाठवावेत, असे आवाहन केले आहे.
