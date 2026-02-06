सुरक्षित इंटरनेट दिनानिमित्त १० ला जनजागृती कार्यक्रम
रत्नागिरी, ता. ६ ः सुरक्षित इंटरनेट दिन दरवर्षी फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या मंगळवारी जगभर साजरा केला जातो. या दिनाचा उद्देश इंटरनेटचा सुरक्षित आणि जबाबदार वापर करण्याबाबत, विशेषतः मुले व तरुण यांच्यामध्ये जनजागृती करणे हा आहे. त्यानिमित्ताने इंटरनेट दिन १० फेब्रुवारीला ‘स्मार्ट तंत्रज्ञान, सुरक्षित निवडी, एआयचा सुरक्षित व जबाबदार वापर’ या संकल्पनेखाली साजरा केला जाणार आहे.
या अनुषंगाने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आपल्या इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी एज्युकेशन अँड अवेअरनेस प्रकल्पांतर्गत १० फेब्रुवारीला सुरक्षित इंटरनेट दिन साजरा करण्यासाठी देशभर विविध जनजागृती उपक्रम राबविणार आहे. सुरक्षित इंटरनेट दिनाची ही संकल्पना राज्ये, जिल्हे, तालुका मुख्यालये, शाळा व महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील पूर्वतयारी उपक्रम म्हणून राबविण्यात येणार आहे.