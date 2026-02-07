वैभववाडीतील केंद्रांवर चुरशीने मतदान
आर्चिणे ः मधलवाडी मतदान केंद्रावर मतदारांची रांग लागली होती.
कोळपे ः येथील मतदान केंद्रांवर देखील मतदारांची रांग सकाळीच लागली होती.
राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये चढाओढ; कडक पोलिस बंदोबस्त
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ७ ः जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीकरिता आज सकाळपासूनच सर्व केंद्रांवर चुरशीने मतदानाला सुरुवात झाली. राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी चढाओढ असल्याचे अनेक ठिकाणी चित्र होते. प्रत्येक मतदान केंद्राबाहेर कार्यकर्त्यांची गर्दी होती. दरम्यान, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून कडक पोलिस बंदोबस्त केंद्रात आणि केंद्राबाहेर ठेवण्यात आला होता.
तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या दोन आणि पंचायत समितीच्या पाच जागांसाठी आज सकाळपासून तालुक्यातील ५८ मतदान केंद्रांवर मतदान प्रकियेला सुरुवात झाली. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत होण्यासाठी शुक्रवारीच (ता. ६) सर्व मतदान केंद्रांवर यंत्रणा पोहोचली होती. आज सकाळी साडेसात वाजल्यापासून मतदान प्रकियेला सुरुवात झाली. तालुक्यात सर्वच मतदान केंद्रांवर सकाळपासून मतदारांनी रांगा लावल्या होत्या. मतदान केंद्रांबाहेर राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची गर्दी होती. सकाळपासून सर्वत्र चुरशीने मतदान सुरू होते. राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते चढाओढीने मतदान करून घेत होते. तालुक्यातील हेळेवाडी मतदान केंद्रावर सकाळी साडेअकरा वाजताच मतदारांची मोठी रांग पाहायला मिळाली. याशिवाय कोळपे येथील मतदान केंद्रांवर देखील मोठी रांग सकाळपासून होती. सकाळच्या सत्रात अधिकाधिक मतदार मतदानाला बाहेर पडल्याचे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळाले.
गावागावांत चाकरमानीही दाखल
मुंबईतील मतदार गावागावांत दाखल झाल्याचे चित्र सर्वत्र होते. अनेक गावांत आराम, निमआराम बसने मतदार आले आहेत. याशिवाय तालुक्यात रेल्वेने देखील मोठ्या प्रमाणात मतदार मतदानाचा हक्क बजाविण्यासाठी आले आहेत. वयोवृद्ध मतदारांना मतदान केंद्राबाहेर सुरक्षितपणे आणण्यात येत आहे. मतदान केंद्रात आरोग्य सुरक्षेकरिता आशा स्वंयसेविकांची नेमणूक केलेली होती. खांबाळे येथे आदर्श मतदान केंद्र तर नाधवडे चारवाडी सखी मतदान केंद्र निश्चित करण्यात आले होते. प्रत्येक मतदान केंद्राबाहेर कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मतदान केंद्रावर पोलिस आणि होमगार्ड असे दोन कर्मचारी, प्रत्येक पंचायत समिती मतदारसंघासाठी एक पोलिस पथक सतत गस्तीवर होते. तालुक्यात चढाओढीने मतदान होत होते.
